Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffällig langsam - Fahrerin ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 05.02.2026, eine zu langsam fahrendes PKW-Fahrerin. Sie besaß keinen Führerschein.

Um 02:45 Uhr bog die Fahrerin eines Fiat Punto, besetzt mit zwei weiteren Personen, von der Alfred-Bozi-Straße in die Stapenhorststraße ab. Auf der Fahrt, über die Stapenhorststraße in Richtung Voltmannstraße, fiel Streifenpolizisten die Fiat-Fahrerin aufgrund ihrer auffällig langsamen Fahrweise auf.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte die 21-Jährige aus Düsseldorf keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung bestätigte, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie gab an, aufgrund des Unwohlseins des 23-jährigen Beifahrer aus Halle gefahren zu sein. Dem 24-jährigen Mitfahrer auf der Rücksitzbank war nicht bekannt, dass die Düsseldorferin keinen Führerschein besaß. Der Bielefelder, der im Besitz eines Führerscheins ist, setzte nach der Kontrolle die Fahrt fort.

