PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auffällig langsam - Fahrerin ohne Führerschein

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 05.02.2026, eine zu langsam fahrendes PKW-Fahrerin. Sie besaß keinen Führerschein.

Um 02:45 Uhr bog die Fahrerin eines Fiat Punto, besetzt mit zwei weiteren Personen, von der Alfred-Bozi-Straße in die Stapenhorststraße ab. Auf der Fahrt, über die Stapenhorststraße in Richtung Voltmannstraße, fiel Streifenpolizisten die Fiat-Fahrerin aufgrund ihrer auffällig langsamen Fahrweise auf.

Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte die 21-Jährige aus Düsseldorf keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung bestätigte, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie gab an, aufgrund des Unwohlseins des 23-jährigen Beifahrer aus Halle gefahren zu sein. Dem 24-jährigen Mitfahrer auf der Rücksitzbank war nicht bekannt, dass die Düsseldorferin keinen Führerschein besaß. Der Bielefelder, der im Besitz eines Führerscheins ist, setzte nach der Kontrolle die Fahrt fort.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:15

    POL-BI: Werkzeugdiebe nutzen Gunst der Stunde

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - Am Mittwoch, 04.02.2026, stahlen Unbekannte Werkzeuge aus einem Fahrzeug an der Kurze Straße und der Gunststraße. Die Polizei sucht Zeugen. Aus einem Renault Trafic entwendeten unbekannte Täter gegen 10:00 Uhr eine Werkzeugtasche mit diversen Gegenständen, eine Inspektionskamera von Wöhler, eine Wärmebildkamera von Mileseey, ein Gasspürgerät von Trotec sowie ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:00

    POL-BI: Handy entpuppt sich als Fälschung

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Baumheide- Am Mittwoch, 04.02.2026, nutzte ein Täter ein Treffen zur Übergabe eines Handys zum Diebstahl. Die Polizei sucht Zeugen. Nachdem ein 24-Jähriger aus Lengerich auf einer Verkaufsplattform im Internet Kontakt mit einem Handy-Verkäufer hatte, fuhr er zum verabredeten Treffpunkt am Wachholderweg in Höhe der Hausnummer 33. Gegen 20:50 Uhr sollte dort die Übergabe von 1300 Euro ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:27

    POL-BI: Fahrradtasche aus Fahrradkorb gestohlen

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Eine Bielefelderin vermisst seit Mittwoch, 04.02.2026, ihre Fahrradtasche, die sie in einem Fahrradkorb abgedeckt zurückließ. Nach den Angaben der 57-Jährigen hatte sie ihr Fahrrad in einem Fahrradparkhaus an der Nahariyastraße angeschlossen abgestellt. Zwischen Dienstag, gegen 06:20 Uhr, und Mittwoch, gegen 16:55 Uhr, wurde aus ihrem Fahrradkorb eine schwarze Fahrradtasche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren