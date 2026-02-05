POL-BI: Auffällig langsam - Fahrerin ohne Führerschein
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten kontrollierten am Donnerstag, 05.02.2026, eine zu langsam fahrendes PKW-Fahrerin. Sie besaß keinen Führerschein.
Um 02:45 Uhr bog die Fahrerin eines Fiat Punto, besetzt mit zwei weiteren Personen, von der Alfred-Bozi-Straße in die Stapenhorststraße ab. Auf der Fahrt, über die Stapenhorststraße in Richtung Voltmannstraße, fiel Streifenpolizisten die Fiat-Fahrerin aufgrund ihrer auffällig langsamen Fahrweise auf.
Bei der folgenden Verkehrskontrolle konnte die 21-Jährige aus Düsseldorf keinen Führerschein vorlegen. Eine Überprüfung bestätigte, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie gab an, aufgrund des Unwohlseins des 23-jährigen Beifahrer aus Halle gefahren zu sein. Dem 24-jährigen Mitfahrer auf der Rücksitzbank war nicht bekannt, dass die Düsseldorferin keinen Führerschein besaß. Der Bielefelder, der im Besitz eines Führerscheins ist, setzte nach der Kontrolle die Fahrt fort.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell