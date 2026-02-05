Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebstahl an SB-Kasse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Eine Herforderin verdächtigt ein Paar mit Kinderwagen, ihr am Mittwochmittag, 04.02.2026, ihre Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen zu haben.

Die 29-Jährige befand sich gegen 13:45 Uhr beim Scannen ihrer Artikel an einer Selbstbedienungskasse in einem Discountmarkt an der Oldentruper Straße, in Nähe der Einmündung der Potsdamer Straße. Dabei trug sie ihren Rucksack, in dem ihr Portemonnaie steckte, auf dem Rücken. Hinter ihr befand sich eine Frau und ein Mann mit einem schwarzen Kinderwagen. Als die Herforderin bezahlen wollte, fehlte ihr Portemonnaie. Zeitgleich soll das Paar schnell das Geschäft verlassen haben. Weil diese aber mit einem Kinderwagen unterwegs waren, hatte die 29-Jährige zunächst keinen Verdacht geschöpft.

In ihrer online erstatteten Anzeige beschreibt sie die Tatverdächtigen:

Der Mann und die Frau sollen nicht deutsch gesprochen haben und ein südländisches Aussehen haben. Sie hatten schwarze Haare und schoben einen schwarzen Kinderwagen.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

