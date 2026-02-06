PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind auf dem Fahrrad angefahren - Autofahrer gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Windflöte - Nach einem Unfall mit einem 10-jährigen Jungen soll ein Mercedes-Fahrer am Donnerstagnachmittag, 05.02.2026, auf der Lippstädter Straße davongefahren sein. Die Polizei sucht den beteiligten Fahrer und Zeugen.

Am Donnerstagabend erschien der Vater des 10-Jährigen auf der Polizeiwache Süd und beschrieb, dass sein Sohn gegen 17:35 Uhr auf der Lippstädter Straße in Richtung des Nelkenweg mit seinem Fahrrad unterwegs war. Etwa in Höhe der gegenüberliegenden Einmündung des Gladiolenweg habe ein Mercedes das Fahrrad des Kindes im Heckbereich touchiert, wodurch der 10-Jährige gestürzt sei. Nachdem sich der Pkw entfernte, fuhr der Junge zu seinen Eltern. Er wurde in die Ambulanz eines Krankenhauses gefahren. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurden seine Verletzungen als leicht eingestuft.

Bei dem beteiligten Pkw soll es sich um einen schwarzen Mercedes mit Bielefelder Kennzeichen handeln. Weitere bekannte Details des Kennzeichens sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen der Polizei.

Die Polizei fragt, wer hat den Anstoß zwischen einem schwarzen Mercedes und dem Fahrrad eines Schülers auf der Lippstädter Straße beobachtet oder kann Hinweise zu dem Unfall geben?

Das Verkehrskommissariat 1 des Polizeipräsidiums Bielefeld bittet um Hinweise an: 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

