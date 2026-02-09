PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zigaretten und Geld aus Kiosk gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 08.02.2026, brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk an der August-Bebel-Straße, in Höhe Friedrich-Ebert-Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 01:00 Uhr und 11:55 Uhr gewaltsam in das Gebäude. Im Geschäft nahm er einen geringen Geldbetrag und diverse Zigarettenpackungen an sich. Anschließend entkam der Einbrecher unerkannt.

Die Polizei fragt: Wer hat eine verdächtige Person beobachtet, die möglicherweise einen großen Rucksack oder einen Sack für den Transport der Beute nutzte?

Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:39

    POL-BI: Pkw-Kombi gestohlen - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Schildesche - In der Nacht zu Samstag, 07.02.2026, haben Unbekannte einen Audi A 6 Avant in der Schäferstraße gestohlen. Ein 58-jähriger Bielefelder hatte den Mietwagen vor einem Wohnhaus unweit der Einmündung der Niederfeldstraße geparkt. Der Audi stand zwischen Freitag, 06.02.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, 07.02.2026, gegen 11:00 Uhr, auf einem Parkstreifen. Der weiße Audi A ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 14:04

    POL-BI: Dreiste Diebe brauchen nur wenige Minuten

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte, Schildesche - Bisher unbekannte Täter stahlen am Freitag, 06.02.2026, und Samstag, 07.02.2026, Wertgegenstände aus unverschlossenen Fahrzeugen, obwohl Fahrer und Zeugen in unmittelbarer Nähe waren. Am Hartlager Weg, nahe der Oldentruper Straße, nahm ein Mann am Freitag um 08:40 Uhr einen Motortrennschleifer der Marke Stihl aus einem Mercedes Sprinter und ging damit über die ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:23

    POL-BI: Schmuck und Geld aus Häusern gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Baumheide / Schildesche - Am vergangenen Wochenende gelangten unbekannte Täter gewaltsam in Wohnräume in Baumheide und in Schildesche. Die Täter entwendeten in beiden Fällen Geld und Schmuck. Zwischen 16:30 Uhr und 22:00 Uhr am Samstag, 07.02.2026, brachen die Unbekannten in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Wellbach, in Höhe Am Großen Wiel, ein. In ein Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren