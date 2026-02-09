POL-BI: Zigaretten und Geld aus Kiosk gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, 08.02.2026, brach ein unbekannter Täter in einen Kiosk an der August-Bebel-Straße, in Höhe Friedrich-Ebert-Straße, ein. Die Polizei sucht Zeugen.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangte der Täter zwischen 01:00 Uhr und 11:55 Uhr gewaltsam in das Gebäude. Im Geschäft nahm er einen geringen Geldbetrag und diverse Zigarettenpackungen an sich. Anschließend entkam der Einbrecher unerkannt.
Die Polizei fragt: Wer hat eine verdächtige Person beobachtet, die möglicherweise einen großen Rucksack oder einen Sack für den Transport der Beute nutzte?
Hinweise von Zeugen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.
