Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Brand eines Anbaus

Metelen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (03.02.) erhielt die Polizei gegen 00.15 Uhr Kenntnis von einem Brand in der Glatzer Straße.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Anbau an einer Garage in Brand geraten. Bewohner sind durch unbekannte Geräusche auf den Brand aufmerksam geworden. Sie haben die Feuerwehr alarmiert und andere Bewohner des Hauses geweckt. Es wurde niemand verletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

