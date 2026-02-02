Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Diebstahl aus Kfz

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag (01.02.) und Montag (02.02.) aus einem Mercedes-Benz einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Der Wagen wurde Sonntagabend gegen 17.00 Uhr an der Kolpingstraße 50 geparkt. Als der Fahrer am Montagmorgen gegen 10.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen durchsuchten die Täter das Auto und entwendeten daraus den zweistelligen Bargeldbetrag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

