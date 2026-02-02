PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Diebstähle aus Kfz

Neuenkirchen (ots)

In zwei geparkte Pkw an der Straße Sutrum-Harum sind unbekannte Täter zwischen Sonntag (01.02.) und Montag (02.02.) gewaltsam eingestiegen. Daraus haben sie jeweils Bargeld entwendet.

Ein VW Golf wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Hofeinfahrt der Hausnummer 5 abgestellt. Als die Fahrerin am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrerseite fest. Die Täter entwendeten aus einem im Wagen liegenden Portemonnaie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Knapp 300 Meter entfernt schlugen unbekannte Täter an einem Hyundai Tucson eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Das Fahrzeug war zwischen Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Hier entwendeten die Täter einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag, ebenfalls aus einem Portemonnaie, das im Wagen lag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 02.02.2026 – 12:04

    POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

    Emsdetten (ots) - Am Freitag (30.01.) fuhr gegen 14.45 Uhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf der Blumenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Schwester-Columba-Straße kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein dunkelblauer Pkw entgegen, der an mehreren parkenden Pkw vorbeifuhr. Als das Fahrzeug die Radfahrerin passierte, berührte dieses sie leicht. Dadurch ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:35

    POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall

    Neuenkirchen (ots) - Am Montag (02.02.) ist es gegen 08.50 Uhr auf der B 70 bei St. Arnold zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 41-jähriger Mann aus Steinfurt fuhr mit einem VW Golf auf der B 70 in Richtung Rheine-Catenhorn. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Steinfurter musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:06

    POL-ST: Wettringen, Einbrecher stehlen Schmuck

    Steinfurt (ots) - Am Freitag (30.01.) sind unbekannte Täter zwischen 17.00 und 21.00 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Straße Am Poggenbach eingestiegen. Sie schlugen ein Fenster ein, um hineinzugelangen. Im Haus wurden in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck gestohlen. Weiteres konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. ...

    mehr
