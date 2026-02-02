Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Diebstähle aus Kfz

Neuenkirchen (ots)

In zwei geparkte Pkw an der Straße Sutrum-Harum sind unbekannte Täter zwischen Sonntag (01.02.) und Montag (02.02.) gewaltsam eingestiegen. Daraus haben sie jeweils Bargeld entwendet.

Ein VW Golf wurde am Sonntagabend gegen 20.45 Uhr in der Hofeinfahrt der Hausnummer 5 abgestellt. Als die Fahrerin am Montagmorgen gegen 07.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie eine eingeschlagene Scheibe an der Beifahrerseite fest. Die Täter entwendeten aus einem im Wagen liegenden Portemonnaie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Knapp 300 Meter entfernt schlugen unbekannte Täter an einem Hyundai Tucson eine Scheibe auf der Beifahrerseite ein. Das Fahrzeug war zwischen Sonntag, 23.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 10 geparkt. Hier entwendeten die Täter einen geringen dreistelligen Bargeldbetrag, ebenfalls aus einem Portemonnaie, das im Wagen lag.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

