Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbrecher stehlen Schmuck

Steinfurt (ots)

Am Freitag (30.01.) sind unbekannte Täter zwischen 17.00 und 21.00 Uhr gewaltsam in ein Haus in der Straße Am Poggenbach eingestiegen. Sie schlugen ein Fenster ein, um hineinzugelangen.

Im Haus wurden in sämtlichen Räumen Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Aus dem Haus wurde unter anderem Schmuck gestohlen. Weiteres konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Wache in Ochtrup unter 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell