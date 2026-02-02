Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall

Neuenkirchen (ots)

Am Montag (02.02.) ist es gegen 08.50 Uhr auf der B 70 bei St. Arnold zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 41-jähriger Mann aus Steinfurt fuhr mit einem VW Golf auf der B 70 in Richtung Rheine-Catenhorn. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem Graben. Der Steinfurter musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden, blieb aber unverletzt.

Am VW Golf entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden. Das Fahrzeug muss mittels eines Krans geborgen werden. Die B 70 ist deshalb zwischen den Anschlussstellen St. Arnold und Catenhorn noch gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell