Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Radfahrerin

Emsdetten (ots)

Am Freitag (30.01.) fuhr gegen 14.45 Uhr eine Frau mit ihrem Fahrrad auf der Blumenstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Schwester-Columba-Straße kam ihr auf ihrer Fahrbahn ein dunkelblauer Pkw entgegen, der an mehreren parkenden Pkw vorbeifuhr. Als das Fahrzeug die Radfahrerin passierte, berührte dieses sie leicht. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem dunkelblauen Pkw in Richtung Neubrückenstraße, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern.

Wir suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Emsdetten unter Telefon 02572/9306-4415.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

