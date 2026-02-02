Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

In der Zeit von Donnerstag (29.01.), 20.30 Uhr bis Freitag (30.01.), 09.30 Uhr kam es auf der Karolingerstraße zu einem Verkehrsunfall.

Ein in Höhe der Hausnummer 43 am Fahrbahnrand geparkter weißer VW T-Cross C1 wurde hinten rechts am Kotflügel stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell