Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ausweichmanöver eines Linienbusses endet mit Sachschaden: E-Scooter-Fahrer flüchtete

Offenbach (ots)

(lei) Ein Schreckmoment führte am Dienstagabend offenbar zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bürgel. Der Fahrer eines Linienbusses war dort gegen 20.30 Uhr in der Langstraße unterwegs, als nach seiner Aussage plötzlich ein E-Scooter-Fahrer von rechts aus der Schönbornstraße angefahren kam und ihm die Vorfahrt nahm, anstatt am Stoppschild anzuhalten. Der 51-Jährige erschreckte sich dabei, wich aus, um eine Kollision mit dem Elektrorollerfahrer zu vermeiden, prallte dann aber gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Während der Unfallverursacher flüchtete, entstand an dem Bus und den PKW Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro, so die vorläufige Schätzung. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt an das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell