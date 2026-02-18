POL-OF: Ausweichmanöver eines Linienbusses endet mit Sachschaden: E-Scooter-Fahrer flüchtete
Offenbach (ots)
(lei) Ein Schreckmoment führte am Dienstagabend offenbar zu einem Verkehrsunfall im Stadtteil Bürgel. Der Fahrer eines Linienbusses war dort gegen 20.30 Uhr in der Langstraße unterwegs, als nach seiner Aussage plötzlich ein E-Scooter-Fahrer von rechts aus der Schönbornstraße angefahren kam und ihm die Vorfahrt nahm, anstatt am Stoppschild anzuhalten. Der 51-Jährige erschreckte sich dabei, wich aus, um eine Kollision mit dem Elektrorollerfahrer zu vermeiden, prallte dann aber gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Während der Unfallverursacher flüchtete, entstand an dem Bus und den PKW Sachschaden von insgesamt rund 16.000 Euro, so die vorläufige Schätzung. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt an das Polizeirevier Offenbach entgegen (069 8098-5100).
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell