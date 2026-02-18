POL-OF: Zeugenaufruf nach Unfall mit Rettungswagen

Offenbach (ots) - (lei) Auf eine hohe vierstellige Summe wird der Beute- und der Sachschaden geschätzt, der bei einem Einbruch in einen Kiosk in der Nacht zu Mittwoch in der Bürgeler Straße entstanden ist. Zwei Unbekannte, so die derzeitige Erkenntnis der hinzugezogenen Polizei, hatten kurz nach halb drei die Tür zu dem Geschäft aufgehebelt. Danach packten sie eilig jede Menge Zigaretten in dunkle Taschen und machten ...

