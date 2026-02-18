POL-OF: Zeugenaufruf nach Unfall mit Rettungswagen
Seligenstadt (ots)
(lei) Nach dem folgenreichen Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Mini Cooper am Dienstagnachmittag bei Seligenstadt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6218777), sucht die Polizei Zeugen des Unfalls, bei dem letztlich fünf Menschen leicht verletzt wurden. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden.
