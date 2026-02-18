Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Handwerker bestehlen Seniorin: Polizei bittet um Zeugenhinweise und gibt erneut Tipps

Neu-Isenburg (ots)

(lei) Unter dem Vorwand eines Wasserschadens haben bislang unbekannte Täter am Mittwochnachmittag eine Seniorin in einem Mehrfamilienhaus in der Nachtigallenstraße bestohlen.

Gegen 15.25 Uhr betrat die ältere Bewohnerin das Haus, wo sie im Erdgeschoss von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser gab an, es gebe einen Wasserschaden im Gebäude. Die Frau begab sich daraufhin gemeinsam mit dem Fremden in ihre Wohnung. Dabei ließ der Mann die Wohnungstür offenbar bewusst einen Spalt offen stehen.

Während der Unbekannte die Rentnerin in der Küche mit angeblichen Überprüfungsarbeiten ablenkte, verschaffte sich mutmaßlich ein Komplize unbemerkt Zutritt zur Wohnung. Der zweite Täter durchsuchte mehrere Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Mit Goldschmuck, Silberbesteck sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro verließ der Mittäter daraufhin die Wohnung. Anschließend erklärte der erste Täter, er werde den vermeintlichen Schaden mit der Wohnungsgesellschaft klären, und verließ ebenfalls die Wohnung.

Die Beschreibung des Täters, der das Gespräch mit der Frau führte:

- männlich - etwa 45 bis 50 Jahre alt - circa 1,80 bis 1,85 Meter groß - kräftige Statur - kurze dunkle Haare - auffallend wulstige Lippen - gepflegtes Erscheinungsbild - dunkle Arbeits- beziehungsweise Handwerkerkleidung - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, die am Mittwochnachmittag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Nachtigallenstraße beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Auch in den vergangenen Tagen registrierte die Polizei Straftaten durch falsche Handwerker (wir berichteten - unter anderem: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6219356 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6217320 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6215951). Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang erneut vor solchen Tätermaschen und raten:

- Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung - auch dann nicht, wenn sie sich als Handwerker oder Mitarbeiter der Hausverwaltung ausgeben. - Prüfen Sie angekündigte Arbeiten vorab bei Ihrer Hausverwaltung oder dem zuständigen Versorger. Nutzen Sie ausschließlich Ihnen bekannte Rufnummern. - Öffnen Sie die Tür nur mit vorgelegter Türsperre oder Sperrbügel (sofern vorhanden). - Lassen Sie sich einen Dienstausweis zeigen und prüfen Sie diesen sorgfältig. - Seien Sie misstrauisch bei angeblichem Zeitdruck. - Ziehen Sie Nachbarn oder Angehörige hinzu, wenn Sie unsicher sind. - Wählen Sie im Zweifel sofort den Notruf 110.

Weitere Informationen zu Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen bietet das Polizeipräsidium Südosthessen im Rahmen seiner Präventionsarbeit. Die Expertinnen und Experten des Stabsbereichs Prävention sind unter der Rufnummer 069 8098-2424 erreichbar.

