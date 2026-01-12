API-TH: Ergänzungsmeldung zu" Pkw überschlägt sich - rechter Fahrstreifen nach Verkehrsunfall gesperrt"
A73 Höhe Suhl (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt voraus gesetzt.
Entgegen der Erstmeldung überschlug sich das Fahrzeug nicht. Der 42-jährige Fahrzeugführer geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten sowie die angrenzende Böschung.
Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Suhl ist auf dem betroffenen Streckenabschnitt wieder störungsfrei befahrbar.
