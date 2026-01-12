PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzungsmeldung zu" Pkw überschlägt sich - rechter Fahrstreifen nach Verkehrsunfall gesperrt"

A73 Höhe Suhl (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt voraus gesetzt.

Entgegen der Erstmeldung überschlug sich das Fahrzeug nicht. Der 42-jährige Fahrzeugführer geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Leitpfosten sowie die angrenzende Böschung.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Richtungsfahrbahn Suhl ist auf dem betroffenen Streckenabschnitt wieder störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

