Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einsetzender Schneefall sorgt für glatte Straßen: Bereits mehrere Unfälle und liegengebliebene Fahrzeuge

Südosthessen (ots)

(lei) Aufgrund einsetzenden Schneefalls kommt es aktuell bereits zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen aufgrund glatter Straßen.

Seit den frühen Morgenstunden - und offensichtlich mit Beginn des Berufsverkehrs - wurden im Polizeipräsidium Südosthessen mehrere Verkehrsunfälle gemeldet. Zudem stehen auf verschiedenen Strecken Fahrzeuge quer oder sind in Straßengräben geraten.

Nach derzeitigem Stand blieb es ausschließlich bei Blechschäden.

Auf der Autobahn 3 bei Obertshausen fuhr ein Fahrzeug witterungsbedingt in den Graben. Dort blockiert derzeit auch ein querstehender Lkw die Auffahrt in Fahrtrichtung Würzburg.

Auf der Bundesstraße 448 bei Lämmerspiel wurde ein Schild umgefahren.

In Höhe von Rodgau kollidierten Fahrzeuge auf der Bundesstraße 45.

Auch in Seligenstadt, Maintal und Nidderau kam es bereits zu Blechschäden.

Bei Steinau an der Straße (L 3179) ist ebenfalls ein Auto in den Graben gerutscht und liegt nun auf der Seite.

Die Polizei warnt eindringlich vor den winterlichen Straßenverhältnissen. Autofahrerinnen und Autofahrer werden gebeten:

- ihre Geschwindigkeit deutlich anzupassen - ausreichend Abstand zu halten - nur mit geeigneter Winterbereifung zu fahren - unnötige Fahrten möglichst zu vermeiden

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell