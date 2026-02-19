Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Viel zu tun": Weitere schneebedingte Verkehrsunfälle und Behinderungen

Südosthessen (ots)

(lei) Bis in den späten Vormittag hinein hatte die südosthessische Polizei alle Hände voll zu tun: Seit den Morgenstunden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6219606) kam es durch die erneut starken Schneefälle zu zahlreichen weiteren Verkehrsunfällen. Etliche Fahrzeuge blieben auf den glatten Straßen liegen und behinderten teilweise den ohnehin stark eingeschränkten Verkehrsfluss.

Anbei eine Übersicht über die Meldungen, die bei der Polizei seit der Bezugsmeldung nahezu im Minutentakt eingingen (jeweils Mitteilungszeit):

6.38 Uhr - Rodgau - Am Opel-Prüffeld - Unfall: Auto fuhr in Straßengraben

6.40 Uhr - L 3009 - Nidderau Richtung Kilianstädten - Verkehrsbehinderung: Lkw an Steigung stecken geblieben

6.41 Uhr - Nidderau - Unfall: Fahrzeug gegen geparktes Auto gefahren

6.42 Uhr - Neu-Isenburg - Unfall: Verkehrsschild umgefahren

7.00 Uhr - Maintal - Edisonstraße - Unfall: Zwei Fahrzeuge fuhren aufeinander auf

7.03 Uhr - Seligenstadt - Dudenhöfer Straße - Unfall: Keine polizeiliche Aufnahme

7.13 Uhr - Obertshausen - A3 Fahrtrichtung Würzburg - Unfall: Zusammenstoß zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen

7.25 Uhr - Maintal - B 8 - Unfall: Auto gegen Leitplanke

7.31 Uhr - Bruchköbel - Niederissigheimer Straße - Unfall: Fahrzeug prallte gegen Verkehrszeichen

7.32 Uhr - Offenbach - Sprendlinger Landstraße / Beckstraße - Unfall: Fahrzeug prallte gegen geparktes Auto

7.33 Uhr - Rodgau - Am Opel-Prüffeld - Unfall: Lkw geriet in Graben und stürzte um, Bergung voraussichtlich ab 13.00 Uhr

7.40 Uhr - Offenbach - Carl-von-Ossietzky-Straße: Ast fiel auf Fahrzeug

7.40 Uhr - Hainstadt - L 3416 - Unfall: Zwei Fahrzeuge stießen zusammen

7.43 Uhr - Offenbach - Waldstraße Richtung Heusenstamm - Unfall: Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, ein drittes Fahrzeug wich aus und blieb vorübergehend im Schnee stecken

7.53 Uhr - Dreieich - Verkehrsbehinderung: Lkw kommt an der Auffahrt zur Querspange Nord nicht weiter

7.54 Uhr - Biebergemünd - B 276 Richtung Flörsbach - Verkehrsbehinderung: Ein Bus steckte fest und kam nicht mehr weiter

8.01 Uhr - Steinau an der Straße, OT Neustall - Unfall: Fahrzeug im Graben

8.03 Uhr - Bruchköbel - B 45 Richtung Roßdorf - Verkehrsbehinderung: Tanklaster hängt fest und steht quer

8.12 Uhr - Neu-Isenburg - Offenbacher Straße / Friedhofstraße - Unfall: Kollision auf Abbiegerspur

8.14 Uhr - Langen - A 661, Fahrtrichtung Norden- Unfall: Alleinunfall Auto, Fahrerin kam verletzt ins Krankenhaus

8.14 Uhr - Langen - A 661, Fahrtrichtung Süden - Unfall: weiterer Unfall auf der Gegenspur

8.16 Uhr - Biebergemünd -L 3333 - Unfall: Fahrzeug gegen Leitplanke

8.18 Uhr - Rodgau - B 45, Ausfahrt Dudenhofen - Unfall: Lkw im Graben

8.27 Uhr - Oberdorfelden - Bahnübergang Hochstädter Straße - Unfall / Verkehrsbehinderung: Fahrzeug im Gleisbereich; Zugverkehr kurzzeitig gesperrt

8.30 Uhr - Dreieich-Götzenhain -K 173 - Unfall: Auffahrunfall, ein Beteiligter klagte über Nackenschmerzen

8.36 Uhr - B 486 - Unfall: Kollision zwischen mindestens zwei Beteiligten

8.54 Uhr - Birstein - L 3195 - Unfall: umgekippter Lkw im Graben

9.07 Uhr - Offenbach - Gerberstraße - Unfall: Unfallbeteiligte gerieten anschließend in Streit, Polizei nahm letztlich Unfall und Körperverletzungsdelikt auf

9.08 Uhr - Maintal - L 3205 - Verkehrsbehinderung: Einige Lkw schaffen es den Berg nicht hoch Richtung Niederdorfelden

9.15 Uhr - Heusenstamm - A 3 Fahrtrichtung Frankfurt - Unfall: Zusammenstoß mindestens zweier Fahrzeuge

9.27 Uhr - Offenbach - Berliner Straße - Unfall: Personalien wurden ausgetauscht

9.47 Uhr - Heusenstamm - L 3001: Baum stürzte auf Auto, Fahrerin leicht verletzt und unter Schock, Baum durch Feuerwehr beseitigt

9.50 Uhr - Biebergemünd - K 894 - Verkehrsbehinderung: Fahrzeug steht quer und blockiert Fahrbahn

9.59 Uhr - Rodgau - B45, Richtung Eppertshausen - Unfall: Auto mehrfach in Leitplanke gerutscht

10.02 Uhr - Offenbach - Odenwaldring - Unfall: Kollision auf Parkplatz Ring-Center

10.13 Uhr - Bad Orb - L 3199, Bereich "Wegscheide" - Verkehrsbehinderung: "Mehrere Lkw stehen quer, ziemliches Verkehrschaos..."

10.22 Uhr - Gründau - Nordstraße - Unfall: Räumfahrzeug traf beim Vorbeifahren anderes Auto

Seither ließ das Einsatzaufkommen spürbar nach, sodass sich die Lage im Laufe des späten Vormittags zunehmend entspannte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell