Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Silberner Seat bremste Fahrzeuge aus: eine Person verletzt; VW Caddy beim Vorbeifahren beschädigt: Zeugen gesucht! und Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Silberner Seat bremste Fahrzeuge aus: eine Person verletzt - Bundesstraße 43a / Hanau

(cb) Die Beamten der Unfallfluchtgruppe suchen Zeugen eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochabend auf der Bundesstraße 43a in Höhe der Anschlussstelle Klein-Auheim ereignete. Nach derzeitigen Kenntnissen war ein unbekannter Fahrer eines silbernen Seat gegen 21.25 Uhr auf dem rechten der beiden Fahrstreifen in Fahrtrichtung Dieburg unterwegs. Plötzlich wechselte der Wagen auf den linken Fahrstreifen, vermutlich ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein dahinterfahrender Opel-Fahrer musste stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Auch ein dahinterfahrender weißer BMW leitete eine Vollbremsung ein, fuhr jedoch dem Opel Adam auf. Der 22-jährige Adam-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Fahrzeug erlitt durch den Unfall Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern zu melden.

2. VW Caddy beim Vorbeifahren beschädigt: Zeugen gesucht! - Hanau

(me) Die Beamten aus Hanau suchen nach Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich bereits zwischen dem 9. Februar und dem 11. Februar ereignete. Um 18 Uhr wurde der graue VW durch seine Besitzerin in der Eppsteinstraße (50er-Hausnummern) abgestellt. Etwas mehr als zwei Tage später stellte sie dann die Beschädigungen, die sich auf etwa 1.000 Euro belaufen, an dem Caddy mit HU-Kennzeichen fest. Aufgrund des Schadensbildes streifte der bislang unbekannte Verursacher offenbar das Auto und fuhr hiernach davon, ohne den Schaden zu melden. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-123).

3. Zwei verletzte Personen nach Auffahrunfall - Bad Soden-Salmünster

(cb) Ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro entstand am Mittwochabend bei einem Auffahrunfall, bei dem drei Fahrzeuge involviert waren und zwei Fahrzeuginsassen Verletzungen davontrugen. Der 23 Jahre alte Fahrer eines silbernen BMW musste gegen 20 Uhr verkehrsbedingt in der Bad Sodener Straße (30er-Hausnummern) halten. Auch der dahinterfahrende Fahrzeuglenker bremste seinen Peugeot ab. Dies bemerkte allerdings ein 70 Jahre alter Daimler-Fahrer zu spät und fuhr dem Peugeot auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf den stehenden BMW geschoben. Der silberne Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 06052 9148-0 an die Beamten der Polizeistation Bad Orb.

Offenbach, 19.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell