POL-GÖ: (38/2026) Mann mit Softairwaffe löst Polizeieinsatz vor Grundschule in Rhumspringe aus - Keine Gefahr für Unbeteiligte, 46-Jähriger mutmaßlich psychisch krank

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Schulstraße

Freitag, 6. Februar 2026, gegen 07.55 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Ein verdächtiger Mann mit einer augenscheinlichen Langwaffe hat am Freitagmorgen (06.02.26) gegen 07.55 Uhr vor einer Grundschule in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie sich im Nachhinein herausstellte, handelte es sich bei dem getragenen Gewehr um eine Softairwaffe. Der 46 Jahre alte Träger ist vermutlich psychisch krank. Eine Gefahr für Unbeteiligte ging von ihm nicht aus.

Eine Zeugin hatte den 46-Jährigen auf der Straße vor dem Gebäude beobachtet und die Polizei alarmiert. Die drei eingesetzten Funkstreifen trafen den Verdächtigen kurz danach mit der beschriebenen Waffe in einer Bushaltestelle sitzend an. Das Gewehr stellte sich bei der genaueren Begutachtung als Softairwaffe (Anscheinswaffe) heraus. Auf die Frage, was er damit vorhabe, antwortete der 46-Jährige, im nahegelegenen Feld Fotos für ein selbstgeschriebenes Buch machen zu wollen. Insgesamt machte der Mann auf die Beamten während seiner Überprüfung einen verwirrten, psychisch kranken Eindruck. Er stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Nach Rücksprache mit dem Amtsgericht Duderstadt ordnete ein Richter die Durchsuchung der Wohnung des 46-Jährigen aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen an. Im Zuge der Maßnahmen stießen Beamte u. a. auf weitere Anscheinswaffen und Messer. Der komplette Fund wurde beschlagnahmt.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 46-Jährige vor Ort entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz dauern an.

