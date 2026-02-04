POL-GÖ: (35/2026) Autobahnpolizei Göttingen: Vollsperrung der BAB 7 zwischen den AS Northeim-West und Nörten-Hardenberg in beiden Fahrtrichtungen nach Lkw-Unfall
Göttingen (ots)
(zk) Nach einem Lkw-Unfall ist die BAB 7 momentan zwischen den Anschlussstellen Northeim-Nord und Nörten-Hardenberg in beiden Fahrtriohtungen vollgesperrt; Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen. Es wird nachberichtet.
