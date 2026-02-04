Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (34/2026) Unfallflucht auf der B 247 - Eisplatte beschädigt Windschutzscheibe - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Duderstadt, Bundesstraße 247 (zw. Mingerode und Duderstadt) Montagmorgen, 02. Februar 2026, gegen 08.45 Uhr

DUDERSTADT (ab) - Am Montagmorgen, 2. Februar 2026, kam es gegen 08.45 Uhr auf der Bundesstraße 247 zwischen Mingerode und Duderstadt (Landkreis Göttingen) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Autofahrer mit seinem roten BMW die B 247 aus Richtung Mingerode kommend in Fahrtrichtung Duderstadt. Kurz vor der sogenannten "Weinbergkurve" kam ihm ein Klein-Lkw entgegen, dessen Ladefläche mit einer Plane abgedeckt war. Während der Begegnung löste sich nach Angaben des Geschädigten eine Eisplatte von der Plane des entgegenkommenden Fahrzeugs, fiel auf die Fahrbahn und schlug in die Windschutzscheibe des BMW ein.

Durch den Aufprall wurde die Frontscheibe auf der rechten Seite vollständig zersplittert, teilweise gelangten Glassplitter in den Fahrzeuginnenraum. Die Insassen blieben unverletzt. Der Fahrer des Klein-Lkw setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Nach Schilderung des Geschädigten soll es sich bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug um einen orangefarbenen Klein-Lkw beziehungsweise einen VW-Bulli gehandelt haben. Angaben zum Kennzeichen oder zum Fahrzeugführer liegen bislang nicht vor.

Die Polizei Duderstadt hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527 / 8461-0 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell