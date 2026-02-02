Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2025) "Ihre Tochter hat einen tödlichen Unfall verursacht" - Betrüger erlangen mehrere zehntausend Euro in Göttingen

Göttingen (ots)

Göttingen, Maschmühlenweg (Übergabeort) Donnerstag, 29. Januar 2026, gegen 13.30 Uhr

GÖTTINGEN/BOVENDEN (ab) - Am Donnerstag, 29. Januar 2026, wurde ein Senior aus Bovenden Opfer eines sogenannten "Schockanrufs". Gegen 13:30 Uhr erhielt der Senior einen anonymen Anruf eines Mannes, der sich als Polizeibeamter der Polizei Berlin ausgab.

Der Anrufer teilte mit, die Tochter des Geschädigten habe in Berlin einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei, und habe sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Um eine angebliche Freilassung der Tochter zu erwirken, forderte der Anrufer die Zahlung einer Kaution in einem sechsstelligen Betrag. Nachdem der Geschädigte angab, lediglich einen Teilbetrag in bar aufbringen zu können, erklärte sich der Täter hiermit einverstanden.

Im weiteren Verlauf des Telefonats wurde dem Senior vorgespiegelt, mit seiner Tochter zu sprechen. Tatsächlich nahm er jedoch lediglich das Weinen und Wimmern einer weiblichen Person wahr. Zudem hörte er während des Gesprächs weitere Stimmen im Hintergrund, wodurch der Eindruck eines polizeilichen Umfelds erweckt wurde. Der Geschädigte wurde eindringlich angewiesen, bis zum Abschluss der angeblichen polizeilichen Maßnahmen niemanden zu kontaktieren. Als Übergabeort wurde das Gelände des Amtsgericht Göttingen vereinbart.

Der Mann organisierte daraufhin das Bargeld und begab sich unmittelbar zum vereinbarten Treffpunkt. Er parkte seinen Pkw im Maschmühlenweg im Bereich des Amtsgerichts. Nach kurzer Wartezeit trat eine männliche Person von dem Gelände des Amtsgerichts an das Fahrzeug heran, klopfte an die Beifahrerscheibe und nahm nach einem kurzen Gespräch das Bargeld entgegen. Anschließend entfernte sich der Abholer wieder in Richtung des Gebäudes.

Der "Abholer" wird als männlich, etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 177 bis 180 Zentimeter groß, mit dunklen Haaren und dunklerer Hautfarbe beschrieben. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch, trug dunkle Kleidung, keine Mütze und keine Winterjacke.

Am Abend desselben Tages erkannte der Geschädigte den Betrug und verständigte die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Göttingen bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstag, 29. Januar 2026, insbesondere im Zeitraum zwischen etwa 13:30 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich des Maschmühlenwegs beziehungsweise des Amtsgerichts in Göttingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der beschriebenen Person machen können, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei zu melden.

Die Polizei warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen und appelliert insbesondere an Angehörige und Nachbarn älterer Menschen, über diese Betrugsmasche aufzuklären. Im deutschen Rechtssystem gibt es keine Kautionszahlungen. Polizei, Staatsanwaltschaften oder Gerichte fordern niemals Geld- oder Wertübergaben per Telefon.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell