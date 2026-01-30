Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (30/2025) Umfangreiche Gewerbe- und Glücksspielkontrollen im Stadtgebiet von Göttingen - zahlreiche Verstöße festgestellt

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtgebiet

Donnerstag, 29. Januar 2026, zwischen 16.00 und 22.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Im Rahmen einer gemeinsamen Gewerbe- und Glücksspielverbundkontrolle haben Polizei, Zoll und die Stadt Göttingen am Donnerstagabend (29.01.2026) zwischen 16:00 und 22:00 Uhr insgesamt zehn gastronomische Betriebe im Stadtgebiet Göttingen überprüft. Ziel der Maßnahmen war die Kontrolle der Einhaltung gewerbe-, glücksspiel-, jugend-, steuer- sowie ordnungsrechtlicher Vorschriften.

Im Zuge der Kontrollen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. Unter anderem stellten die Einsatzkräfte mehrere illegale Geldspielautomaten sicher und leiteten entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Darüber hinaus wurden Verstöße unter anderem gegen das Jugendschutzrecht, das Nichtraucherschutzgesetz, die Niedersächsische Bauordnung, das Waffengesetz sowie arbeits- und datenschutzrechtliche Bestimmungen registriert. Der Zoll stellte in mehreren Fällen Verdachtsmomente arbeitsrechtlicher Verstöße fest.

Außerdem wurden mehrere Shisha-Bars kontrolliert. Dabei wurden neben baulichen und brandschutzrechtlichen Mängeln auch erhöhte Kohlenmonoxid-Werte festgestellt, die über den zulässigen Belastungsgrenzwerten lagen. In einem Fall wurde die Ausgabe von Wasserpfeifen untersagt, bis ein ordnungsgemäßer Betrieb gewährleistet ist. Zudem wurden insgesamt rund 25 Kilogramm unversteuerter Tabak aufgefunden und beschlagnahmt. In mehreren Fällen besteht der Verdacht der Steuerhinterziehung.

Die überwiegende Mehrheit der angetroffenen Personen zeigte sich während der Maßnahmen kooperativ. Lediglich in einem Einzelfall drohte eine Person im Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen mit Gewalt gegenüber den Einsatzkräften, weshalb ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde. Zu einer tatsächlichen Gewaltanwendung kam es nicht.

"Aus polizeilicher Sicht handelte es sich insgesamt um einen sehr erfolgreichen Einsatz, der die Bedeutung derartiger Verbundkontrollen zur Gewährleistung von Verbraucher-, Jugend- und Gesundheitsschutz sowie zur Bekämpfung illegaler Geschäftspraktiken unterstreicht. Solche Kontrollen erfolgen in enger Zusammenarbeit mit unseren Netzwerkpartnern", so Einsatzleiter Polizeirat Luis-Miguel Herrmann.

Die Polizei kündigt an, auch künftig vergleichbare Kontrollen im Stadtgebiet Göttingen gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern durchzuführen, um bestehende Regelungen konsequent durchzusetzen und kriminellen Strukturen entschlossen entgegenzutreten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell