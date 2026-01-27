Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (27/2026) Blitz-Einbruch in Juweliergeschäft in der Göttinger Innenstadt - Flucht endet nach Verfolgungsfahrt, drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Göttingen (ots)

Göttingen, Innenstadtbereich / Northeim, Bundesstraße 3 Montag, 26. Januar 2026, gegen 03.00 Uhr

GÖTTINGEN / NORTHEIM (ab) - In der Nacht zu Montag (26.01.2026) kam es in der Göttinger Innenstadt zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft. Die anschließende Flucht der Tatverdächtigen endete nach einer Verfolgungsfahrt mit zwei Verkehrsunfällen und mehreren vorläufigen Festnahmen.

Gegen 03:00 Uhr meldete eine Anwohnerin über den Notruf einen laufenden Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Lange-Geismar-Straße. Unbekannte Täter hatten die Eingangstür des Geschäfts gewaltsam eingeschlagen und Schmuck aus dem Schaufenster entwendet. Anschließend flüchteten sie mit einem Pkw.

Mehrere Funkstreifenwagen nahmen umgehend die Verfolgung des Fluchtfahrzeugs auf. Im Verlauf der Fahrt kam es bei winterlichen Witterungsverhältnissen zu zwei Verkehrsunfällen, auch mit Beteiligung von Polizeifahrzeugen. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Flucht führte weiter über die Bundesstraße 3 in Richtung Northeim. In Höhe Sudheim verlor der Fahrer des Fluchtfahrzeugs aufgrund von Schneefall und glatter Fahrbahn die Kontrolle über den Pkw, der schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte jedoch durch die Beamten eingeholt und kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden. Die beiden weiteren Insassen wurden noch am Unfallort festgenommen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 22-Jährigen, einen 16-Jährigen sowie einen 15-Jährigen. Alle stammen aus dem Raum Hannover.

Bei den Ereignissen wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf rund 19.500 Euro geschätzt.

Die Ermittler stellten das Tatfahrzeug sowie mutmaßliches Diebesgut im Inneren sicher. Gegen die drei Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen schweren Diebstahls, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Kennzeichenmissbrauchs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen am Montagnachmittag auf Weisung der Staatsanwaltschaft Göttingen wieder entlassen.

Personen, die den Einbruch in der Lange-Geismar-Straße, die anschließende Flucht oder einzelne Fahrmanöver des flüchtenden Fahrzeugs in Richtung der B3 beobachtet haben oder während der Flucht möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

