PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (25/2026) Werkzeuge und Metallteile aus Scheune in Mollenfelde gestohlen - Schadenshöhe unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Mollenfelde, Atzenhäuser Straße Zwischen dem 19. und 21. Januar 2026

MOLLENFELDE (jk) - Aus einer Scheune an der Atzenhäuser Straße im Friedländer Ortsteil Mollenfelde (Landkreis Göttingen) sind bei einem Einbruch diverse Werkzeuge, darunter Bohrhämmer, Motorsägen und Winkelschleifer, sowie auch verschiedene Kupfer- und Messingreste gestohlen worden. Der Gesamtwert der Beute steht noch nicht fest.

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Montagabend (19.01.) und Mittwochvormittag (21.01.26). Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch beobachteten Fahrzeugen nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/94 982-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jasmin Kaatz
Otto-Hahn-Straße 2
37077 Göttingen
Telefon: 0551/491-2017
Fax: 0551/491-2010
E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Göttingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Göttingen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren