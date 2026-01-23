Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (25/2026) Werkzeuge und Metallteile aus Scheune in Mollenfelde gestohlen - Schadenshöhe unbekannt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Friedland, Ortsteil Mollenfelde, Atzenhäuser Straße Zwischen dem 19. und 21. Januar 2026

MOLLENFELDE (jk) - Aus einer Scheune an der Atzenhäuser Straße im Friedländer Ortsteil Mollenfelde (Landkreis Göttingen) sind bei einem Einbruch diverse Werkzeuge, darunter Bohrhämmer, Motorsägen und Winkelschleifer, sowie auch verschiedene Kupfer- und Messingreste gestohlen worden. Der Gesamtwert der Beute steht noch nicht fest.

Die Tat ereignete sich vermutlich zwischen Montagabend (19.01.) und Mittwochvormittag (21.01.26). Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder auch beobachteten Fahrzeugen nimmt die Polizei Friedland unter Telefon 05504/94 982-0 entgegen.

