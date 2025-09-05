Feuerwehr Düren

FW Düren: Direkt nach der Schulbank zur Feuerwehr - Stadt Düren startet neue Stufenausbildung für Brandmeisteranwärter*innen - Bewerbungsfrist 30.September

Düren

Die Stadt Düren eröffnet jungen Menschen einen direkten Weg in den Feuerwehrberuf: Mit der neuen Stufenausbildung zum/zur Brandmeisteranwärter/in (m/w/d) können Bewerberinnen und Bewerber unmittelbar nach dem Schulabschluss in eine spannende und sichere Laufbahn starten. Das Pilotprojekt beginnt am 1. Oktober 2026 und bietet erstmals die Möglichkeit, die Feuerwehrkarriere ohne vorherige handwerkliche Ausbildung einzuschlagen. Damit ergänzt die Stadt Düren das bewährte Modell, über einen erlernten Beruf oder feuerwehrdienlichen Werdegang in den Feuerwehrdienst einzutreten.

Zwei Stufen - ein Ziel: Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann werden

Die Ausbildung ist in zwei Abschnitte gegliedert: Stufe 1 (ca. 18 Monate): Angestelltenverhältnis mit handwerklicher Grundausbildung an der Handwerkskammer Aachen in den Bereichen Holz, Metall, Elektrotechnik sowie Sanitär/Heizung/Klima. Hinzu kommen Unterrichtsfächer wie Deutsch, Mathematik, Politik und Sport sowie Praktika und Erste-Hilfe-Kurse. Stufe 2 (ca. 18 Monate): Wechsel ins Beamtenverhältnis auf Widerruf mit einer umfassenden feuerwehrtechnischen Ausbildung, ergänzt durch die Qualifikation als Rettungssanitäterin bzw. Rettungssanitäter, Einsatzausbildung, Maschinisten- und Sprechfunklehrgänge sowie die Vorbereitung auf die Laufbahnprüfung.

Attraktive Rahmenbedingungen: Während der Ausbildung erhalten die Nachwuchskräfte eine Vergütung nach TVAöD von rund 1.218 bis 1.268 Euro in Stufe 1 und rund 1.500 Euro monatlich in Stufe 2. Hinzu kommt derzeit ein Anwärtersonderzuschlag von rund 525 Euro in Stufe 2 (befristet bis Ende 2026). Zusätzlich profitieren die Auszubildenden von 30 Tagen Urlaub im Jahr, einem Deutschlandticket, Gesundheitsförderung und vielfältigen Fortbildungsmöglichkeiten. Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Aussicht auf Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Probe.

Voraussetzungen und Bewerbung: Voraussetzung für die Bewerbung ist mindestens die Fachoberschulreife (mittlere Reife). Bewerberinnen und Bewerber müssen zudem feuerwehrdiensttauglich sein, ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen und bis zum Beginn der zweiten Stufe den Führerschein Klasse B besitzen. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2025. Bewerbungen sind ausschließlich über das Bewerbungsportal der Stadt Düren möglich: karriere.dueren.de

Mit der neuen Stufenausbildung bietet die Stadt Düren eine zukunftssichere und sinnstiftende Perspektive - für alle jungen Menschen, die direkt nach der Schule Verantwortung übernehmen und Teil der Feuerwehrfamilie werden wollen.

Weitere Ausbildungsberufe bei der Feuerwehr Düren (Bewerbungsfrist 30.September): Brandmeisteranwärter*in / Brandoberinspektoranwärter*in / Notfallsanitäter*in

Infos unter: karriere.dueren.de

Feuerwehr Düren