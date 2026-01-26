Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (26/2026) Schwerer Verkehrsunfall bei winterlichen Straßenverhältnissen in Hann. Münden - 61-Jähriger schwer verletzt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Tannenkamp/Philosophenweg

Montag, 26. Januar 2026, gegen 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Am heutigen Montagmorgen (26.01.26) kam es gegen 08:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Bereich Tannenkamp/Philosophenweg in Hann. Münden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Nissan den Tannenkamp aus Richtung Kattenbühl in Richtung Philosophenweg. Kurz vor der Einmündung ist die Straße stark abschüssig und war zum Unfallzeitpunkt mit Neuschnee bedeckt. Mutmaßlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw. In der dortigen Linkskurve fuhr das Fahrzeug geradeaus, kam von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab.

Nach mehreren Metern kam der Pkw auf der rechten Fahrzeugseite liegend an einer Baumgruppe zum Stillstand. Der 42-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und erlitt leichte Verletzungen. Sein 61-jähriger Beifahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden. Beide Insassen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ersthelfer sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes aus Hann. Münden waren im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die angrenzende Bahnstrecke in Abstimmung mit der Bundespolizei vorübergehend gesperrt werden.

Die Polizei Hann. Münden hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell