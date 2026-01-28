Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (28/2026) Betrug in Göttingen-Grone: Täter geben sich als Bankmitarbeiter und Gutachter aus und holen EC-Karte an der Haustür ab

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Grone, Sollingstraße Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 16.00 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Am gestrigen Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 16:00 Uhr, wurde der Polizei in Göttingen ein Betrugsfall angezeigt, bei dem bislang unbekannte Täter eine Seniorin um ihre EC-Karte und Bargeld brachten.

Nach bisherigen Ermittlungen erhielt die Geschädigte zunächst einen Anruf einer unbekannten Person, die sich als Mitarbeiterin einer Bank ausgab und von einer angeblich betrügerischen Nutzung der EC-Karte berichtete. Die Frau beendete das Gespräch eigenständig und hielt Rücksprache mit ihrer echten Bank. Dort wurde ihr bestätigt, dass sie richtig gehandelt habe, solange sie keine sensiblen Daten oder Karten herausgegeben habe.

Rund eine Stunde später meldete sich ein weiterer Anrufer, der angab, Mitarbeiter der "Sicherheitsabteilung der Bankenaufsicht" zu sein. Er erklärte vermeintliche technische Abläufe und behauptete, die EC-Karte sei gescannt und missbräuchlich genutzt worden. Zur angeblichen Überprüfung kündigte er an, dass ein "Gutachter" persönlich vorbeikommen müsse.

Wenig später erschien ein unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten in der Sollingstraße. Er stellte sich als "Gutachter" vor, begutachtete die EC-Karte in der Wohnung und gab anschließend an, ein weiteres Prüfgerät in seinem Fahrzeug zu haben. Unter diesem Vorwand verließ er die Wohnung samt EC-Karte und kehrte nicht mehr zurück.

Im Nachgang informierte die echte Bank die Geschädigte darüber, dass mit der entwendeten Karte kurze Zeit später eine Bargeldabhebung in Höhe von 2.000 Euro erfolgt war. Die EC-Karte wurde daraufhin umgehend gesperrt.

Rund ein Dutzend ähnliche Anrufe wurden der Polizei am gestrigen Nachmittag im Stadtgebiet sowie im Landkreis Göttingen gemeldet. In allen Fällen versuchten bislang unbekannte Täter, sich als Mitarbeiter von Banken oder Behörden auszugeben. In dem hier geschilderten Fall waren die Betrüger leider erfolgreich.

Der vermeintliche "Gutachter" wird als männlich beschrieben, etwa 40 bis 50 Jahre alt und circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er soll eine schlanke Statur gehabt haben, einen dunklen Hauttyp sowie schwarze, sehr gepflegte und leicht krause Haare. Sein Gesicht wurde als schmal beschrieben. Zum Zeitpunkt des Erscheinens war er mit einem dunkelblauen Sakko, einer dunklen Hose sowie einem dunklen Hemd oder T-Shirt bekleidet. Der Mann gab an, mit einem Pkw unterwegs zu sein; weitere Angaben zu dem Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zwischen ca. 16:30 Uhr und 18:00 Uhr im Bereich der Sollingstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich zu melden.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0551/491-2121 entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Bei dem geschilderten Sachverhalt handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche, bei der Täter telefonisch Vertrauen aufbauen, sich als Bank- oder Behördenmitarbeiter ausgeben und angebliche Sicherheitsprobleme schildern, um an Bankkarten, PIN-Nummern oder Bargeld zu gelangen.

Der Präventionsbeauftragte der Polizeiinspektion Göttingen, Marko Otte, warnt:

"Weder Banken noch Behörden holen EC-Karten oder andere Wertgegenstände an der Haustür ab. Auch werden Kundinnen und Kunden niemals telefonisch zur Herausgabe ihrer PIN oder Bankkarte aufgefordert. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte das Gespräch sofort beenden."

Die Polizei rät daher dringend:

- Beenden Sie verdächtige Telefonate konsequent. - Geben Sie keine sensiblen Daten, PIN-Nummern oder Bankkarten weiter. - Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. - Nehmen Sie im Zweifel selbstständig Kontakt mit Ihrer Bank über die bekannte Rufnummer auf oder informieren Sie die Polizei.

Zusätzlich weist die Polizei Göttingen darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit haben, ihre Telefonbucheinträge löschen zu lassen, um Betrügern weniger Ansatzpunkte für betrügerische Anrufe zu bieten. Der entsprechende Antrag ist online abrufbar unter:

https://fcld.ly/telefonbucheintrag.

