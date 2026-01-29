Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (29/2026) Betrug durch falsche Bank- und Polizeimitarbeiter - Senior um Münzsammlung betrogen

Göttingen (ots)

Herzberg am Harz, Elbinger Straße

Dienstag, 27. Januar 2026, gegen 14.15 Uhr

HERZBERG AM HARZ (ab) - Am gestrigen Mittwoch (28. Januar 2026) wurde der Polizei ein vollendeter Betrug im Bereich der Elbinger Straße in Herzberg am Harz bekannt. Nach bisherigem Ermittlungsstand erhielt ein Mann zunächst einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters, der sich nach dem Besitz von Münzen erkundigte. In dem Gespräch wurde dem Geschädigten mitgeteilt, dass die Münzen zur Wertermittlung abgeholt werden müssten, um eine entsprechende Versicherung abschließen zu können.

Im weiteren Verlauf kam es zu einem Telefonat mit einer angeblichen Polizeibeamtin. Diese gab an, dass aktuell ein polizeilicher Einsatz laufe und der mutmaßliche Abholer der Münzsammlung unter Beobachtung stehe. Der Geschädigte wurde angewiesen, sich ruhig zu verhalten und keine weiteren Personen zu informieren, da der Abholer bei der Übergabe festgenommen werden solle.

Der Mann wählte eigenen Angaben zur Folge daraufhin den Notruf 110, um sich den Sachverhalt bestätigen zu lassen. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es dabei aber erneut zu einem telefonischen Kontakt mit den Betrügern, in dem sich Gesprächspartner als Polizeibeamte ausgaben. Die genauen Umstände dieses Vorgangs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Kurze Zeit später erschien gegen 14.30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift des Geschädigten und nahm eine Münzsammlung entgegen, die sich in einer Geschenktüte befand. Die Sammlung bestand aus verschiedenen Gold-, Silber- und Euro-Sammelmünzen. Der Geschädigte schätzt den Gesamtwert auf mehrere zehntausend Euro. Nachdem der Abholer die Örtlichkeit verlassen hatte, erkannte der Mann den Betrug und informierte die Polizei.

Der "Abholer" wird als männlich, etwa 20 bis 22 Jahre alt, mit deutschem beziehungsweise mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch, trug eine Brille sowie helle Kleidung.

Der Zentrale Kriminaldienst in Göttingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Elbinger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem beschriebenen "Abholer" machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg unter Telefon 05521/998950 zu melden.

Zusätzlich weisen die Ermittler darauf hin, dass eine Möglichkeit besteht, betrügerischen Anrufen vorzubeugen, indem Telefonbucheinträge gelöscht oder angepasst werden. Auf diese Weise können Täter weniger leicht an Namen und Telefonnummern gelangen. Ein entsprechender Antrag zur Änderung oder Löschung von Telefonbucheinträgen ist online abrufbar unter: https://fcld.ly/telefonbucheintrag.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell