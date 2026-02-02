Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (32/2026) Diebstahl in Hann. Münden - Tatverdächtiger nach körperlicher Auseinandersetzung geflüchtet. Ermittler bitten um Zeugenhinweise

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Wilhelmshäuser Straße

Sonntagabend, 1. Februar 2026, gegen 20.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (ab) - Am vergangenen Sonntagabend (01.02.2026) kam es gegen 20.50 Uhr an einer Tankstelle in der Wilhelmshäuser Straße in Hann. Münden zu einem Diebstahl. Als ein Zeuge versuchte, den Mann aufzuhalten, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Unbekannte flüchtete.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der junge Mann alkoholische Getränke erwerben. Er nahm die Waren an sich und verließ den Verkaufsraum, ohne zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle folgte ihm nach draußen und versuchte, ihn aufzuhalten. Ein zufällig hinzukommender 25-jähriger Mann unterstützte sie dabei.

Schließlich konnte sich der Tatverdächtige losreißen und flüchtete zu Fuß in Richtung stadtauswärts (Richtung Kassel). Das mutmaßliche Diebesgut ließ er zurück.

Der flüchtige Tatverdächtige wird als etwa 18 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Zeugen beschrieben sein Erscheinungsbild als osteuropäisch. Er trug dunkle Kleidung, unter anderem eine schwarze Jacke oder Weste sowie eine schwarze Jogginghose mit hellen Streifen. Nach Zeugenangaben trug er eine dunkle Mütze.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität oder zum Verbleib des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hann. Münden unter der Telefonnummer 05541 / 9510 zu melden.

