POL-GÖ: (33/2026) Sachbeschädigung am Neuen Rathaus - politisch motivierter Hintergrund wird geprüft

Göttingen (ots)

Göttingen, Hiroshimaplatz (Neues Rathaus) Zeitraum zwischen Freitagmittag, 30.01.2026 und Montagmittag, 02.02.2026

GÖTTINGEN (ab) - Im Zeitraum von Freitag, 30. Januar 2026, 13.00 Uhr, bis Montag, 2. Februar 2026, 13.00 Uhr, kam es am Neuen Rathaus in Göttingen zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien.

Am Montagmittag (02.02.2026) meldeten Mitarbeiter der Stadtverwaltung eine Sachbeschädigung an der Außenfassade des Neues Rathaus Göttingen. Vor Ort stellten Einsatzkräfte an der östlichen Gebäudeseite, im Bereich der Parkplatzausfahrt zur Sternstraße, ein Graffiti in grüner Farbe fest.

Der Inhalt der Farbschmiererei weist nach erster Einschätzung einen politischen Bezug zu den aktuell eskalierenden Widerstandsbewegungen und militärischen Konflikten im Nahen Osten auf und ist sowohl von der Sternstraße als auch von gegenüberliegenden Gebäuden einsehbar.

Bislang liegen keine Täterhinweise vor, auch die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird von einer Sachbeschädigung mit politisch motiviertem Hintergrund ausgegangen. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich des Neuen Rathauses gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Die Ermittlungen dauern an.

