Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (36/2025) Reifen geplatzt - Mit Obst und Gemüse beladener LKW kippt auf A 7 um, Fahrer lediglich leicht verletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Richtung Hannover

Mittwoch, 4. Februar 2026, gegen 21.20 Uhr

GEMARKUNG NORTHEIM (jk) - Ein mit mehreren Tonnen Obst und Gemüse beladener Sattelzug aus dem Landkreis Rastatt (Baden-Württemberg) ist Mittwochabend (04.02.26) auf der Autobahn 7 umgestürzt. Der 22 Jahre alte Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen. Er wurde vor Ort ambulant behandelt und musste zum Glück nicht ins Krankenhaus transportiert werden. Auslöser des Geschehens war vermutlich ein geplatzter Reifen.

Der Unfall ereignete sich etwa gegen 21.20 Uhr zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Northeim-West in Fahrtrichtung Hannover. Bei dem Ereignis verlor der LKW einen Großteil der Ladung. Auch traten Betriebsstoffe aus.

Erforderliche umfangreiche Bergungs- und Fahrbahnreinigungsarbeiten zogen eine Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der A 7 bis zum Donnerstagmorgen (05.02.26) nach sich.

Reifen geplatzt

Den ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, löste vermutlich ein geplatzter Reifen an der Zugmaschine den Unfall aus. Der LKW geriet infolgedessen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzeinrichtung, stürzte um und blieb schließlich kopfüber auf dem zerstörten Fahrbahnteiler liegen. Trümmerteile und größere Mengen Obst und Gemüse verteilen sich über sämtliche Fahrstreifen beider Richtungsfahrbahnen. Der LKW-Fahrer hatte großes Glück. Er konnte sich leicht verletzt aus dem Führerhaus befreien und in Sicherheit bringen. Sein Sattelzug wurde bei dem Geschehen komplett zerstört. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Vollsperrungen seit Donnerstagmorgen teilweise aufgehoben

Seit 08.10 Uhr (Rtg. Süd) bzw. 09.00 Uhr (Rtg. Nord) läuft der Verkehr in beiden Richtungen auf jeweils einem freigegebenen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Stau gibt es nach Auskunft der Autobahnpolizei aktuell nicht.

Die Aufräumarbeiten werden sich vermutlich aber noch bis in die Nacht hinziehen. Erst nach deren Abschluss ist eine vollständige Freigabe beider Richtungsfahrbahnen zu erwarten. Wann dies sein wird, ist unklar.

An der Unfallstelle waren neben der Göttinger Autobahnpolizei die Freiwilligen Feuerwehren Northeim, Höckelheim und Nörten-Hardenberg, drei Rettungsdienste, die VIA Niedersachsen und ein Havariekommissar im Einsatz.

