POL-OF: Nach körperlicher Attacke auf Obdachlosen: Tatverdächtiger nach Festnahme in Untersuchungshaft - Weiter Suche nach drei noch unbekannten Zeugen

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach der Attacke auf einen obdachlosen Mann vor einer Apotheke in der Nürnberger Straße im Mai 2025 und dessen zwischenzeitlichem Tod (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6025809 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6212246) haben Ermittler der Hanauer Kriminalpolizei nun einen 50 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Durch umfangreiche Ermittlungen hatten sich zuvor Hinweise gegen den Beschuldigten zu einem dringenden Tatverdacht verdichtet, weswegen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau zwischenzeitlich Haftbefehl gegen den Mann und Durchsuchungsbeschlüsse betreffend die Wohnung des Beschuldigten sowie weiterer Objekte erlassen wurden. Kräfte der Kriminalpolizei vollstreckten die richterlichen Beschlüsse am Donnerstagmorgen und nahmen den 50-Jährigen an seiner Wohnung fest. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Ermittler Beweismittel sicher - unter anderem Mobiltelefone, die jetzt ausgewertet werden.

Der Mann wurde noch am Donnerstag dem zuständigen Ermittlungsrichter am Amtsgericht Hanau vorgeführt, der den Haftbefehl verkündete und die Untersuchungshaft gegen ihn anordnete. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittler suchen weiterhin nach drei bislang unbekannten Zeugen, die zum Zeitpunkt des Geschehens am 04.05.2025 gegen 23.15 Uhr am Tatort unterwegs waren und wichtige Hinweisgeber sein könnten - eine Person auf einem E-Scooter sowie zwei offenbar arabisch sprechende Männer. Diese werden erneut gebeten, sich bei der Polizei zu melden (06181 100-123).

