POL-OF: Nach körperlicher Attacke im vergangenen Mai: 58-Jähriger zwischenzeitlich verstorben - Kripo sucht weiterhin nach Täterhinweise und drei noch unbekannten Zeugen - Hanau

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach dem massiven körperlichen Angriff auf einen obdachlosen Mann vor einer Apotheke in der Nürnberger Straße am späten Abend des 4. Mai 2025 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6025809) ist das Opfer zwischenzeitlich verstorben. Nach der gewaltsamen Attacke lag der damals 58-Jährige für mehrere Wochen im Koma, ehe bereits Mitte August 2025 sein Tod eintrat. Die Ermittler gehen davon aus, dass die schweren Verletzungen, die ihm durch den Täter zugefügt wurden, todesursächlich gewesen sein dürften.

Die Staatsanwaltschaft Hanau und die dortige Kriminalpolizei ermitteln daher mittlerweile wegen Verdachts eines Tötungsdeliktes.

Trotz akribischer Ermittlungsarbeit suchen die Beamten nach wie vor nach Täterhinweisen. Zeugenaussagen und die Auswertung von Videoaufzeichnungen erbrachten derweil jedoch weitere Erkenntnisse: Demnach soll der Mann, von dem damals bereits bekannt war, dass er mitunter athletisch-muskulös war, etwa 1,70 Meter groß sein. Seine Spur verlor sich im Bereich der Straßenkreuzung Nürnberger Straße / Gärtnerstraße; wohin er von dort aus flüchtete, ist derzeit unklar. Zur Tatzeit sei er jedenfalls mit einer blauen Jacke und einer Bluejeans bekleidet gewesen.

Die Hanauer Kriminalpolizei, die in dem Fall bis dato ermittelt, geht nun weiteren Hinweisen nach und sucht insbesondere noch nach mindestens drei Personen, die zum Tatzeitpunkt vor Ort unterwegs waren und wichtige Zeugen sein könnten - eine Person auf einem E-Scooter sowie zwei offenbar arabisch sprechende Männer.

Die Beamten erneuern insofern ihren Suchaufruf nach diesen sowie weiteren Zeugen und bitten um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06181 100-123 oder per E-Mail an hinweise-k10-hanau@polizei.hessen.de.

Hinweis für Medienschaffende: Rückfragen zu dieser Meldung sind bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau zu richten.

