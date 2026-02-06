Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Weißer Kastenwagen geklaut: Wer hat etwas beobachtet?; Nach Zusammenstoß: Verursacher musste Blutprobe abgeben; Verlorenes Fahrzeugteil beschädigte grauen Seat: Zeugen gesucht! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Zeugensuche nach Einbruch in Mehrfamilienhaus: Wer kann Hinweise geben? - Offenbach

(js) Am Donnerstag, zwischen 11 Uhr und 19 Uhr, ist ein Unbekannter in der Rohrstraße im Stadtteil Rumpenheim in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen und nahm Schmuck sowie Bargeld mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen stieg der Dieb über das offene Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung ein und nahm dort die Beute im Gesamtwert von ungefähr 5.000 Euro an sich. Anschließend floh der noch Unbekannte offenbar über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Kripo aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

2. Weißer Kastenwagen geklaut: Wer hat etwas beobachtet? - Offenbach

(me) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es Langfinger auf einen weißen Kastenwagen abgesehen. Der Peugeot mit OF-Kennzeichen wurde gegen 18.30 Uhr in der Mühlheimer Straße (400er-Hausnummern) abgestellt. Knapp zehn Stunden später wurde der Diebstahl bemerkt. Offenbar schlugen die Gauner eine Fensterscheibe des Wagens vom Typ Boxer ein und konnten so in das Fahrzeug gelangen. Die Kripo aus Offenbach ermittelt nun, wie sie mit dem Kastenwagen davonfahren konnten. Hinweisgeber melden sich bitte über die Hotline 069 8098-1234 bei den Ermittlern.

3. Nach Zusammenstoß: Verursacher musste Blutprobe abgeben - Obertshausen

(me) Zwei Leichtverletzte, ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro und eine Blutentnahme sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom Donnerstagnachmittag. Gegen 16.15 Uhr befuhr ein Seat-Lenker die Bahnhofstraße im Bereich einer dortigen Unterführung und verlor die Kontrolle über seinen silbernen Wagen. In der Folge streifte der aus Obertshausen stammende Mann einen Mini, bevor er frontal mit einem Skoda zusammenstieß. Durch die Wucht der Kollision wurden der Fahrer des Mini als auch die Lenkerin des schwarzen Fabia leicht verletzt. Da die Beamten im Zuge der Unfallaufnahme bei dem Verursacher Alkoholgeruch wahrnahmen, musste dieser die Ordnungshüter zur Abgabe einer Blutprobe auf die Station begleiten. Ein Verfahren wurde gegen den Mann eingeleitet. Zeugen der Kollision melden sich bitte bei der Polizei aus Heusenstamm (06104 6908-0).

4. Verdacht des Ladendiebstahls: 50 Jahre alter Tatverdächtiger zügig festgenommen - Rödermark

(me) Die Polizei nahm am Donnerstagnachmittag zeitnah einen 50 Jahre alten Mann fest. Dieser soll zuvor in einem Schuhgeschäft in der Ober-Rodener-Straße (10er-Hausnummern) Schuhe im Wert von circa 85 Euro entwendet haben. Um sich einer Mitarbeiterin, die ihn beim Verlassen des Ladens ansprach und mutmaßlich aufhalten wollte, zu entledigen, soll er ihr einen schusswaffenähnlichen Gegenstand in seinem Hosenbund gezeigt haben. Die Dame ließ daraufhin von ihm ab. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenige Minuten später vorläufig festnehmen und nahmen ihn vorübergehend mit auf die Polizeistation. Bei seiner Durchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und ein Pfefferspray aufgefunden. Zudem das offensichtlich entwendete Paar Schuhe. Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizei in Dietzenbach (06074 837-0).

5. Verlorenes Fahrzeugteil beschädigte grauen Seat: Zeugen gesucht! - Hainburg

(cb) Die Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen suchen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag auf der Bundesstraße 45 kurz vor dem "Tannenmühlkreisel" in Fahrtrichtung Dieburg ereignete, Zeugen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war ein bislang unbekannter Fahrer eines blauen 1er BMW gegen 17 Uhr auf der linken der beiden Fahrspuren unterwegs. Hinter diesem fuhr ein 24-Jähriger in seinem Seat Ibiza. Plötzlich verlor der BMW ein Fahrzeugteil, welches gegen die Front des grauen Seats prallte und einen Sachschaden von etwa 300 Euro hervorrief. Ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der BMW-Fahrer. Unfallzeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 an die Ermittler.

6. Nach Brand im Hinterhof einer Pizzeria: Kripo sucht Zeugen - Hainburg

(js) Im Hinterhof einer Pizzeria in der Ernst-Ludwig-Straße hat es am Donnerstagabend gebrannt. Ein leeres Weinfass, das als Stehtisch genutzt wurde, geriet in Brand und verursachte einen Rußschaden an der angrenzenden Fassadenwand der Pizzeria. Gemeldet wurde das Feuer kurz nach 23 Uhr. Den vor Ort gewonnenen Erkenntnissen und derzeitigen Ermittlungen zufolge könnte der Brand durch eine Zigarette verursacht worden sein. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 150 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zum Täter werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

7. Zeugenaufruf nach Unfall auf der Landesstraße 3065: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? - Hainburg

(js) Gegen 16.30 Uhr kam es am Donnerstag auf der Landesstraße 3065 an der Kreuzung zum Ostring zu einem Unfall zwischen einem blauen Opel und einem E-Scooter. Der 16-jährige E-Scooterfahrer überquerte die Kreuzung vom Ostring kommend in Richtung Daimlerstraße. Der 21-jährige Seligenstädter querte mit seinem Opel kommend den Kreuzungsbereich. Aus bisher ungeklärten Gründen kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision, wobei der E-Scooterfahrer leicht verletzt wurde. Er musste in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Polizeistation Seligenstadt unter der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 06.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

