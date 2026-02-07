Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Küchenbrand in einem Zweifamilienhaus

Rödermark Ober-Roden (ots)

Gegen 17.30 Uhr bemerkte gestern ein Bewohner des Hauses in der Thomastraße im Bereich der niedrigen Hausnummern Rauch und Flammen im Bereich der Dunstabzugshaube seiner Küche und wählte den Notruf. Die Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes auf andere Räume verhindert werden. Betreffende Küche im Erdgeschoss und ein Teil der Außenfassade wurden durch den Brand beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die beiden Bewohner zunächst bei Bekannten untergebracht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird ein technischer Defekt im Bereich der Dunstabzugshaube angenommen. Eine abschließende Untersuchung des Brandortes erfolgt durch die Kriminalpolizei.

Offenbach am Main, 07.02.2026, Nicole Steffens, Polizeiführerin vom Dienst

