POL-OF: Blitzermeldung

Geschwindigkeitskontrollen für die 7. Kalenderwoche 2026

(js) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der 7. Kalenderwoche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem in schutzwürdigen Bereichen, zum Zwecke des Lärmschutzes sowie an Unfallhäufungsstellen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

09.02.2026:

Langen, B 486 (Unfallschwerpunkt);

10.02.2026:

Bad Soden-Salmünster, BAB 66 in Fahrtrichtung Fulda (Lärmschutz);

11.02.2026:

Hanau, Freigerichtstraße (schutzwürdige Zone: Schulweg);

12.02.2026:

Seligenstadt, L 3121 (schutzwürdige Örtlichkeit: Ein- und Ausfahrten);

13.02.2026:

Hanau, Kastanienallee (schutzwürdige Zone: Schulweg);

14.02.2026 und 15.02.2026:

Hanau, Wolfgang, B 43a, Höhe Schallschutzwand (Unfallschwerpunkt).

