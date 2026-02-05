Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Werkzeug aus Opel geklaut: Hinweise erbeten; Streit eskalierte: Mann wurde geschlagen und verursachte Unfall; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Taschendieb klaute Mobiltelefon: Polizei sucht Zeugen - Offenbach

(me) Eine Kundin eines Einkaufsmarktes in der Bieberer Straße (90er-Hausnummern) wurde am Mittwochabend zum Ziel eines Taschendiebes. Gegen 18 Uhr hatte die Dame das Lebensmittelgeschäft betreten. Ihr Handy befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrer Hosentasche. In einem günstigen Moment muss der bis dato unbekannte Gauner das iPhone an sich genommen und hiermit verschwunden sein. Der Diebstahl fiel etwa eine halbe Stunde später auf, als die Musikverbindung zu den Kopfhörern der 29-Jährigen unterbrochen wurde. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei aus Offenbach (069 8098-1234).

2. Unbekannte verschafften sich Zugang zu Mehrfamilienhaus: Zeugen gesucht! - Mühlheim am Main

(fg) Am Mittwochabend kam es zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr zu einem versuchten Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße (einstellige Hausnummern). Zwei maskierte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Treppenhaus des Wohnhauses und beabsichtigten im weiteren Verlauf in eine dortige Wohnung einzudringen. Ein Anwohner hörte verdächtige Geräusche und bemerkte die beiden Männer. Als er diese ansprach und mitteilte, dass er die Polizei alarmieren würde, flüchteten die Unbekannten umgehend aus dem Gebäude und rannten davon. An der betroffenen Wohnungstür entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Die beiden Täter hatten Werkzeuge dabei und schwarze Masken auf. Einer war etwa 1,80 Meter groß und hatte eine schlanke Statur. Sein Begleiter war rund 1,65 Meter groß und kräftig.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum in der Mainstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

3. Zeugensuche nach Parkrempler - Dietzenbach

(me) Scheinbar beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen bereits dort parkenden Wagen. Der Mercedes mit OF-Kennzeichen wurde durch seinen Besitzer gegen 5.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Leuschner-Straße (20er-Hausnummern) abgestellt. Irgendwann in den folgenden knapp sechs Stunden versuchte der Unbekannte augenscheinlich, mit seinem Auto in einer Parklücke hinter dem grauen CLA ein- oder auszuparken und beschädigte dabei dessen Stoßstange. Der Schaden an dieser wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Die Polizei aus Dietzenbach sucht nun nach Beobachtern der Kollision, die sich bereits am 31. Januar zugetragen hat. Zeugen nehmen bitte mit der Wache der Polizeistation (06074 837-0) Kontakt auf.

4. Einbrecher nahmen Schmuck und Parfum mit: Zeugensuche! - Dietzenbach

(fg) Sie kamen tagsüber und nahmen Schmuck sowie Parfum mit. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem es am Mittwoch, zwischen 10 und 18 Uhr, zu einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Grenzstraße (einstellige Hausnummern) gekommen war. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen die Täter über den Garten, hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume, ehe sie sich mit der Beute davonmachten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Nach Verdacht der sexuellen Belästigung: Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen - Neu-Isenburg

(me) Er soll drei minderjährige Frauen sexuell belästigt haben: So die Vorwürfe gegen einen 51-jährigen Tatverdächtigen, den die Polizei noch am Tatort festnahm. Gegen 12.10 Uhr wurde die Polizei über den aufdringlichen Mann in einem Einkaufszentrum in der Hermesstraße informiert. Nach ersten Erkenntnissen habe der Beschuldigte obszöne Äußerungen gegenüber den Jugendlichen geäußert und soll diese ungefragt berührt haben. Ordnungshüter der Polizeistation Neu-Isenburg nahmen den Tatverdächtigen mit auf die Dienststelle und leiteten ein entsprechendes Verfahren ein. Weitere Zeugen des Vorfalls, melden sich bitte über die Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache der Station.

6. Zeugen gesucht: Trickbetrüger erbeuteten Bank-Karten - Rodgau

(me) Am Mittwoch waren scheinbar Trickbetrüger in Rodgau unterwegs und erbeuteten die Bankkarten von älteren Herren. Bislang sind bei der Polizei zwei Fälle aus den Stadtteilen Jügesheim und Nieder-Roden bekannt geworden. In beiden Fällen erhielt der jeweilige Senior einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Diesem sei eine dubiose Abbuchung aufgefallen und um die zu verhindern, benötige man die EC-Karte und dazugehörige PIN. Zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr klingelte ein etwa 35 Jahre alter und circa 1,78 Meter großer Mann an der Tür des Rentners in der Hainburgstraße (30er-Hausnummern). Der Angestellte war von schlanker Statur und hatte braune Haare. Während des anschließenden Beratungsgesprächs entwendete der Gauner offenbar die Karte des Mannes und verschwand hiermit in unbekannte Richtung. Etwa im gleichen Zeitraum bekam ein Bewohner der Eisenbahnstraße ebenso einen Besuch von einem angeblichen Berater. Gutgläubig händigte er dem circa 30 Jahre alten und etwa 1,90 Meter großen Mann mit kurzen blonden Haaren seine Bankkarte und die dazugehörige Geheimnummer aus. Bislang ist nicht bekannt, ob es zu Abbuchungen kam. Ob beide Taten in Zusammenhang stehen ist Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Hinweise nehmen die Ermittler aus Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Die Polizei gibt zudem nochmals folgende Tipps:

- Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie einfach auf!

- Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen.

- Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, zum Beispiel Nachbarn oder nahe Verwandte.

- Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die echte Polizei unter der Nummer 110.

Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen. Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Hinweis in eigener Sache: Die Polizei nutzt die Sicherheitsapp "hessenWARN", um Bürgerinnen und Bürgern vor möglichen Trickbetrügern sowie weiteren Gefahren zu warnen. Weitere Informationen sowie die Download-Links zur App:

https://sicherheitsportal.hessen.de/gemeinsam-sicher-in-hessen/hessenwarn

7. Ermittlungen wegen Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen! - Seligenstadt

(fg) Nach Faschingsfeierlichkeiten uferten am Mittwochabend verbale Streitigkeiten vor einer Gaststätte in der Straße "Freihofplatz" aus, weshalb entsprechende Ermittlungen gegen eine 37-Jährige aus Frankfurt und einen 30-Jährigen aus Hainburg eingeleitet worden sind. Die deutlich unter Alkohol stehende Frau aus Frankfurt sei zunächst mit einer bislang unbekannten Person in Streit geraten. In dessen Folge wollte ein Zeuge schlichten, der daraufhin von dem 30-Jährigen einen Schlag ins Gesicht abbekommen haben soll. Eine weitere Anwesende sei von der Frankfurterin unter anderem gekratzt worden. Aufgrund der Verletzungen der beiden Angegriffenen wurde ein Rettungswagen alarmiert, der die 28-Jährige und den 22-Jährigen medizinisch versorgte. Die Frankfurterin und der Hainburger mussten mit zur Wache und jeweils eine Blutprobe abgeben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt.

8. Streit eskalierte: Mann wurde geschlagen und verursachte Unfall - Langen

(me) Der Streit zweier Männer am Dienstagnachmittag mündete in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Verdachts der Körperverletzung. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei aus Langen nun nach Zeugen des Vorfalls von 15.50 Uhr. Die beiden Herrschaften gerieten aus noch unbekannten Gründen in einem Markt in der Annastraße (40er-Hausnummern) in Streit. Als einer der beiden wenig später den Laden verließ, in seinen gelben Mercedes stieg und gerade dabei war, auszuparken, soll ihn sein Widersacher unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Infolge der Schläge und des damit einhergegangenen Schrecks fuhr der aus Egelsbach stammende Mann mit seinem Taxi in einen geparkten Wagen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte auf der Wache in Langen (06103 9030-0).

9. Werkzeug aus Opel geklaut: Hinweise erbeten - Langen

(me) Dieben gelang es zwischen Montag und Mittwoch einen weißen Kastenwagen zu öffnen und aus diesem Werkzeug zu klauen. Der Opel Combo wurde durch den Verantwortlichen gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz im Forstring (70er-Hausnummern) abgestellt. Hiernach öffneten die Gauner den Wagen und entnahmen den Inhalt von mindestens zwei Werkzeugkoffern. Der Wert der geklauten Arbeitsgeräte beläuft sich auf über 1.000 Euro. Der Diebstahl wurde am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, bemerkt. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich über die Telefonnummer 069 8098-1234 bei den Kripobeamten aus Offenbach.

Offenbach, 05.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

