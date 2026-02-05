Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Polizeieinsatz am Mittwochabend: Tatverdächtiger stellte sich

Offenbach (ots)

(lei) Nach dem Polizeieinsatz am Mittwochabend in Lauterborn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6210699) hat sich noch am Abend ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der junge Mann erschien nach dem Vorfall auf dem Polizeirevier und äußerte, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Zudem legte er eine sogenannte Pfefferpistole vor, die er nach eigenen Angaben mitgeführt hatte und bei der es sich letztlich um den zunächst beschriebenen Gegenstand handelte - die Pistole wurde sichergestellt. Nach einer Vernehmung wurde der Offenbacher wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Klärung der Hintergründe und des genauen Geschehensablaufes dauert derweil weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell