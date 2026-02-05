POL-OF: Nach Polizeieinsatz am Mittwochabend: Tatverdächtiger stellte sich
Offenbach (ots)
(lei) Nach dem Polizeieinsatz am Mittwochabend in Lauterborn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6210699) hat sich noch am Abend ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger bei der Polizei gestellt. Der junge Mann erschien nach dem Vorfall auf dem Polizeirevier und äußerte, an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen zu sein. Zudem legte er eine sogenannte Pfefferpistole vor, die er nach eigenen Angaben mitgeführt hatte und bei der es sich letztlich um den zunächst beschriebenen Gegenstand handelte - die Pistole wurde sichergestellt. Nach einer Vernehmung wurde der Offenbacher wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Klärung der Hintergründe und des genauen Geschehensablaufes dauert derweil weiter an.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main
Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)
Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309
Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh
Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell