POL-OF: Raubüberfall in Wohnung: Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Dreieich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nach einem Überfall in einem Wohnhaus in der Nacht zu Mittwoch (04.02.) in Dreieichenhain ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei unter anderem wegen Verdachts des schweren Raubes. Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge verschafften sich drei maskierte Männer gegen 1.30 Uhr vermutlich durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kinzigstraße.

Im Inneren des Hauses überwältigten und fesselten die Unbekannten in der Folge drei Bewohner - zwei Frauen und einen Mann - und verletzten diese teils erheblich. Mit hochwertigem Schmuck und Bargeld flüchteten die Täter, die alle drei dunkle Kopfbedeckungen trugen, anschließend vom Tatort.

Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Tatnacht und im Laufe des gestrigen Tages umfangreich Spuren am Ort des Geschehens.

Die Beamten bitten Zeuginnen und Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 05.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

