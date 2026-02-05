POL-OF: Polizei ermittelt nach Unfallflucht: Wer hat Hinweise zum Fahrer?; Ermittlungen eingeleitet: Polizeieinsatz an Schule; Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt

Polizeipräsidium Südosthessen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Polizei ermittelt nach Unfallflucht: Wer hat Hinweise zum Fahrer? - Hanau

(fg) Nach einer Unfallflucht am Freitagnachmittag (30. Januar) in einem Parkhaus (Kaufland) in der Straße "Am Steinheimer Tor" ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein BMW-Lenker einen geparkten Passat und verursachte hierdurch einen Schaden von insgesamt rund 1.000 Euro. Anschließend habe der Unbekannte des verursachenden Fahrzeugs den BMW in der zweiten Etage des Parkhauses abgestellt. Dort fand die eingesetzte Streife den Wagen auch vor; an diesem waren als gestohlen gemeldete Kennzeichenschilder angebracht, weshalb eine Sicherstellung folgte. Vom Fahrer, der einen Vollbart hatte und jung gewesen sein soll, fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf den BMW-Lenker geben können, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau zu melden.

2. Ermittlungen eingeleitet: Polizeieinsatz an Schule - Hanau

(fg) Am Donnerstagmorgen kam es gegen 8.45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einer Schule in der Rue de Conflans im Hanauer Ortsteil Großauheim. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Jugendlicher einen anderen Schüler in einer dortigen Toilette zunächst zur Rede gestellt und im weiteren Verlauf mutmaßlich mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Auch ein Knall sei wahrgenommen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge blieb der Schüler unverletzt. Bei einer Absuche konnte kein Tatmittel aufgefunden werden. Der Verdächtige musste mit zur Wache und wurde unter anderem erkennungsdienstlich behandelt. Die weiteren Ermittlungen dauern derweil an.

3. Zeugensuche nach Einbruch in Lebensmittelmarkt - Maintal

(me) Offenbar auf der Suche nach Zigaretten oder anderweitiger Beute drangen Maskierte am frühen Donnerstagmorgen gewaltsam in einen Lebensmittelmarkt in der Konrad-Höhl-Straße (einstellige Hausnummern) ein. Gegen 3.30 Uhr zerstörten die Langfinger die Verglasung der Eingangstür des Geschäfts und gelangten so in den Verkaufsraum, wurden dort aber scheinbar nicht fündig. Mutmaßlich ohne Diebesgut verschwand das Trio wieder in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden am Eingangsbereich dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Die Kripo aus Hanau ermittelt nun und sucht nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise werden unter der Hotline 06181 100-123 entgegengenommen.

05.02.2026

