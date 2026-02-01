Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Mehrparteienhaus an der Quebecallee- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstag zwischen 11:00 Uhr und 19:15 Uhr kam es in der Quebecallee in Osnabrück zu einem Einbruch in ein Mehrparteienhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ein. Im Inneren der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Unbekannten in bislang unbekannte Richtung.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld sowie weitere Wertgegenstände entwendet. Die genaue Höhe des Diebesgutes sowie der entstandene Sachschaden sind derzeit nicht bezifferbar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Quebecallee beobachtet haben, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 0541/327-3203 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell