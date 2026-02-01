POL-OS: Melle: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt- Winterglatte Fahrbahn
Osnabrück (ots)
Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Haller Straße in Fahrtrichtung Nordrhein-Westfalen. Bei winterglatter Fahrbahn geriet er ins Rutschen und stürzte anschließend. .
Der Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
