Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt- Winterglatte Fahrbahn

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es auf der Haller Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 70-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Haller Straße in Fahrtrichtung Nordrhein-Westfalen. Bei winterglatter Fahrbahn geriet er ins Rutschen und stürzte anschließend. .

Der Mann erlitt durch den Sturz schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

