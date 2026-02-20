POL-OF: Vier Autos zerstört: Sechsstelliger Schaden bei Feuer in Tiefgarage
Dietzenbach (ots)
(lei) Ein um kurz nach halb drei gemeldetes Feuer in einer Tiefgarage im Rohrbrunner Weg hat in der Nacht zu Freitag einen Schaden angerichtet, der nach vorläufigen Schätzungen auf bis zu 300.000 Euro beziffert wird. Als alarmierte Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, standen vier dort abgestellte Autos bereits in Flammen. Obwohl die Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers verhindern konnte, brannten drei der Fahrzeuge - ein Audi A6, ein 2er BMW und ein VW - komplett aus. Ein viertes, älteres Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass vermutlich von einem wirtschaftlichen Totalschaden auszugehen ist.
Neben den Fahrzeugen wurde auch die Bausubstanz der Tiefgarage erheblich in Mitleidenschaft gezogen: Rund ein Drittel der Deckenfläche wurde durch Rußablagerungen beschädigt oder platzte stellenweise ab. Zudem wurden entlang der Decke verlegte Stromleitungen freigelegt und teilweise beschädigt. Die Ursache für den Brand ist derweil noch unklar und soll nun durch Untersuchungen der Kriminalpolizei ergründet werden. Hierzu stehen noch Ermittlungen an. Verletzt wurde niemand.
