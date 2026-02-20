Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Anhänger mit Baumaschinen gestohlen: Hinweise erbeten!; Autofahrer verlor Kontrolle und durchbrach Leitplanke; Bei Auffahrunfall: Pkw in Warnbaken geschoben und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Anhänger mit Baumaschinen gestohlen: Hinweise erbeten! - Hanau

(cb) Unbekannte klauten einen Anhänger, welcher mit diversen Baumaschinen, unter anderem einem Bagger und einem Radlader, beladen war. Dieser war am Fahrbahnrand der Hafenstraße abgestellt. Der Diebstahl der Geräte im Wert von etwa 100.000 Euro ereignete sich zwischen Mittwoch, 11 Uhr und Donnerstag, 9 Uhr. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

2. Auffahrunfall im Kreuzungsbereich: eine Person leicht verletzt - Hanau

(cb) Zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Hochstädter Landstraße / Maintaler Straße kam es am Donnerstagnachmittag, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte ein 69 Jahre alter Ford-Fahrer in die Kreuzung einfahren, musste jedoch verkehrsbedingt stoppen. Ein Golf-Fahrer, welcher direkt hinter diesem fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem roten Fiesta auf. Die Beifahrerin im roten Kleinwagen erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei den Beamten des Polizeireviers Hanau zu melden.

3. Autofahrer verlor Kontrolle und durchbrach Leitplanke - Autobahn 66 / Langenselbold

(lei) Glimpflich endete am Freitagmorgen eine Autofahrt für einen 65-Jährigen bei Langenselbold. Der Mann aus dem Raum Wächtersbach war gegen 9.15 Uhr mit seinem Wagen auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs, als er kurz nach dem Langenselbolder Dreieck vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke durchbrach. Letztlich kam Fahrzeug in der Böschung zum Stillstand. Der 65-Jährige blieb nach ersten Informationen unverletzt, wurde aber vorsorglich in einem Rettungswagen durchgecheckt. Das Auto, mehrere Leitplankenfelder und der darunter befindliche Grünstreifen wurden erheblich beschädigt; der Gesamtschaden wird auf mindestens 6.500 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

4. Bei Auffahrunfall: Pkw in Warnbaken geschoben - Autobahn 66 / Schlüchtern

(me) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Autobahn 66 im Bereich der Anschlussstelle Schlüchtern - Süd zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein Schaden von knapp 10.000 Euro entstand. Die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer waren gegen 17 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Aufgrund einer im dortigen Bereich eingerichteten Baustelle verlangsamte der vorausfahrende Opel-Fahrer seine Geschwindigkeit. Sein Hintermann, ein Ford-Lenker, bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf den schwarzen Zafira auf. Durch die Kraft des Aufpralls wurde der Wagen noch in einen Teil der Warnbaken geschoben. Zeugen der Kollision setzen sich mit den Beamten der Polizeiautobahnstation Südosthessen in Verbindung (06181 9010-0).

Offenbach, 20.02.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

