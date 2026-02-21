Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Fußgänger schwer verletzt - Bad Soden-Salmünster

Main-Kinzig-Kreis (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.40 Uhr, kam es in Salmünster auf der Spessartstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 28-Jähriger aus Bad Soden-Salmünster, welcher in Höhe der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Fußgängerüberweg überschritt, wurde von einem 66-jährigen Nissan-Fahrer, ebenfalls aus Bad Soden-Salmünster, erfasst und schwer verletzt. Der Fußgänger wurde in ein Krankenhaus nach Fulda verbracht. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06052 9148-0 bei den Beamten der Polizeistation Bad Orb zu melden.

Offenbach am Main, 21.02.2026, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

