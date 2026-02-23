Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Flucht vor Kontrolle endet in Sackgasse: Strafanzeigen gegen Fahrer und Mitfahrer

Hanau (ots)

(lei) Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Donnerstagabend gegen zwei Männer im Alter von 29 und 25 Jahren.

Ausgangspunkt der Strafanzeigen war die Sichtung eines blauen Fiat Punto gegen 17.45 Uhr durch eine Streife der Stadtpolizei Hanau. Den Ordnungshütern war demnach in der Friedrich-Ebert-Anlage die augenscheinlich abgelaufene TÜV-Plakette des Autos aufgefallen. Nachdem die Streife ein Anhaltesignal gegeben hatte, hielt der Pkw zunächst an. Als die Einsatzkräfte jedoch eine Kontrolle durchführen wollten, soll der Fahrer - ein 29-Jähriger, wie sich später herausstellte - unvermittelt stark beschleunigt haben, um sich wohl der Maßnahme zu entziehen.

Mit mehr als 90 km/h innerorts habe der Fahrer trotz dichten Verkehrs seine Fahrt in Richtung "Am Steinheimer Tor" fortgesetzt. An der Einmündung zur Steinheimer Straße soll er das Rotlicht der dortigen Ampel missachtet haben, ehe er in eine Sackgasse einbog, wo das Fahrzeug schließlich stoppen musste. Ein 25-jähriger Mitfahrer, der auf der Rücksitzbank gesessen hatte, flüchtete daraufhin zu Fuß, konnte aber durch einen nacheilenden Stadtpolizisten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dabei soll der 25-Jährige Widerstand geleistet haben.

Eine hinzugezogene Streife des Polizeireviers Hanau übernahm die weiteren Maßnahmen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 29-jährige Fahrer aus Hanau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Beide Beschuldigten wurden vorübergehend zur Dienststelle gebracht, wo unter anderem Blutentnahmen durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und auch die Halterin des Wagens erwartet nun eine Anzeige wegen Verdachts des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell