Polizei Braunschweig

POL-BS: Bedrohung mit Speer

Braunschweig (ots)

Weststadt, 28.01.2026, 09:15 Uhr

Streitigkeiten im Straßenverkehr eskalieren

Am Mittwochmorgen kam es in der Weststadt zu Streitigkeiten zwischen einem Rad- und einem Autofahrer, die in einer Bedrohungshandlung endeten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 44-jähriger Radfahrer an einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug vorbeifahren. Der hinter ihm fahrende 56-jährige Autofahrer beabsichtigte dies ebenfalls, was aufgrund des vorausfahrenden Radfahrers jedoch nicht möglich war. In der Folge hupte der Autofahrer den Radfahrer an. Der Radfahrer stellte den Autofahrer anschließend auf einem Parkplatz zur Rede. Daraufhin stieg der 56-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und ging mit einem teleskopierbaren Speer in der Hand drohend auf den Radfahrer zu. Zu einem körperlichen Angriff kam es nicht. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige samt der selbstgebauten Waffe angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell