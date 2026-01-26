Polizei Braunschweig

POL-BS: Brandserie rund um den Hauptbahnhof - Mutmaßlicher Brandstifter vorläufig festgenommen

Braunschweig (ots)

Viewegsgarten-Bebelhof, 25./26.01.2026

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist es im Bereich rund um den Hauptbahnhof zu mehreren Branddelikten gekommen. Gegen 18:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr aufgrund der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einer Bankfiliale am Willy-Brandt-Platz gerufen. Im Inneren der Filiale stellten die Einsatzkräfte entzündetes Papier fest. Ein größerer Sachschaden entstand hierbei nicht. Nur wenige Minuten später, gegen 18:30 Uhr, wurde der Brand eines in der Kurt-Schumacher-Straße geparkten Pkw gemeldet. Ein unmittelbar daneben abgestelltes Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Kurz nach Mitternacht, gegen 00:15 Uhr, brannte ein weiterer geparkter Pkw am Berliner Platz. Das Feuer griff auf ein weiteres Fahrzeug sowie auf angrenzende Gebäudeteile über. Rund 30 Minuten später wurde in der Ottmerstraße ein weiterer Pkw-Brand festgestellt. Auch hier wurde ein danebenstehendes Fahrzeug beschädigt. Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die eingesetzten Polizeibeamten zwei mutmaßlich tatbeteiligte Personen festzustellen. Einer der beiden Männer wurde aufgrund des dringenden Tatverdachts der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern oder zur Tatausführung geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 zu melden.

