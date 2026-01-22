Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall Celler Straße - erneuter Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

BS, Celler Straße

16.01.26, 07.30 Uhr

Verletzter Fußgänger weiterhin in intensiv-medizinischer Behandlung

Vergangene Woche berichteten wir von einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer auf einem Radweg der Celler Straße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6197822

Der unfallverursachende und durch den Unfall schwer verletzte Fußgänger kämpft nach wie vor um seine Gesundheit.

Zu dem unfallbeteiligten Radfahrer gibt es bislang keine Hinweise.

Vor Ort fanden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen statt, deren Auswertung allerdings noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Darüber hinaus fanden in den vergangenen Tagen Befragungen von Passanten und Radfahrern an der Unfallstelle statt, um weitere Hinweise auf den Radfahrer zu erlangen. Nach dem Unfall soll ein Vater, der mit seinem Sohn auf dem Weg zur Schule war, einer Ersthelferin und Zeugin Hilfe angeboten haben. Dieser Mann und weitere mögliche Zeugen werden deshalb weiterhin aufgerufen, sich bei den ermittelnden Beamten des Verkehrsunfalldienstes zu melden.

Erwähnt sei hier noch einmal, dass der unfallflüchtige Radfahrer mutmaßlich sichtbare Gesichtsverletzungen davongetragen hat.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0531/476-3935 erbeten. Genutzt werden kann auch die Hinweisfunktion der Online-Wache: https://portal.onlinewache.polizei.de/de/

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell